Базова соціальна допомога
Сума такої допомоги це різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Базова величина нині складає – 4 500 гривень.
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Нагадаємо! Розмір базової величини для сім’ї становить 100% від такої базової величини для першого члена сім’ї та 70% від такої базової величини – для кожного наступного члена родини.
Така зарплата призначатиметься за бажанням людини, а право на отримання інших видів допомоги, не забиратимуть.
Заяву про призначення подає членом сім’ї, який отримує один або декілька з таких видів державної допомоги:
- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- допомогу на дітей одиноким матерям;
- допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
- допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Базова допомога пенсіонерам
- для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років – 53%;
- для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років – 62%;
- для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років – 70%;
- для осіб зі страховим стажем 30 і більше років – 88%.