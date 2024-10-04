Базова соціальна допомога

Сума такої допомоги це різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Базова величина нині складає – 4 500 гривень.

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Нагадаємо! Розмір базової величини для сім’ї становить 100% від такої базової величини для першого члена сім’ї та 70% від такої базової величини – для кожного наступного члена родини.

Така зарплата призначатиметься за бажанням людини, а право на отримання інших видів допомоги, не забиратимуть.

Заяву про призначення подає членом сім’ї, який отримує один або декілька з таких видів державної допомоги:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Базова допомога пенсіонерам