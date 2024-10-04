Скільки в Україні довгожителів

У Пенсійному фонді повідомляють, що нині в Україні проживає 1 316 осіб, які досягли віку 100 років, серед яких 1 150 жінок і лише 166 чоловіків.

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За даними ПФУ, Всесвітня організація охорони здоров’я визначає літніми людей у віці від 60 до 75 років. Ті, хто досяг 90 років, вважаються довгожителями.

Найстаршою людиною в Україні є жителька Маневицької громади на Волині, якій 3 жовтня виповнилося 108 років.

Жінка є очевидцем багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій, глибокої життєвої мудрості,

– кажуть у ПФУ.

Міжнародний день людей похилого віку, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, щороку відзначається у світі 1 жовтня.