Яку надбавку отримають пенсіонери у жовтні

У жовтні частина пенсіонерів отримає надбавку за віком. Нарахування відбудеться, якщо особа відповідає певним критеріям, повідомляє ПФУ.

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Щоб отримати надбавку пенсіонер має:

бути старше 70 років;

отримувати пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Зверніть увагу! Під загальною щомісячною виплатою мається на увазі сума основного розміру пенсій та всіх надбавок, доплат.

Розмір надбавки залежить від віку отримувача:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Зауважте! Надбавка нараховується після дня народження пенсіонера. Відповідно, її можуть надавати не від початку календарного місяця та не в повному обсязі.