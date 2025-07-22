Збували неякісне пальне: на Київщині викрили нелегальну нафтобазу й мережу АЗС

БЕБ та Нацполіція припинили роботу підпільного заводу, який організував продаж фальсифікованого пального. Правоохоронці вилучили продукцію за 8 мільйонів гривень.

Як працювала схема з продажу пального?

Зловмисники, ймовірно, збували низькоякісне пальне через мережу підконтрольних АЗС, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.

Дивіться також Ухилення від податків на 1,7 мільярда гривень: судитимуть керівника великого комбінату

За версією слідства, незаконно виготовлене низькоякісне пальне зберігалося на одній із місцевих нафтобаз у Білоцерківському районі Київської області. Надалі його продавали через мережу підконтрольних заправок.

АЗС працювали без сертифікатів якості на пальне та акцизу. Водночас раніше за цією ж адресою працювало інше підприємство, яке мало дозволи на торгівлю й виробництво пального. У травні 2024 року суд заборонив експлуатацію комплексу будівель нафтобази.

Що вилучили внаслідок обшуків?

За результатами проведених 20 обшуків на території Київської, Черкаської областей та у місті Києві за місцями розташування АЗС та нафтопереробного заводу вилучили:

понад 57 000 літрів бензину;

майже 85 000 літрів дизельного пального;

4,5 000 літрів скрапленого газу.

Також вилучили 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, 6 паливо-розподільних колонок, помпове обладнання та вантажні автомобілі.

Крім того, обшуки провели за місцями проживання підозрюваних, де вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони та понад 18 мільйонів гривень готівки. Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 мільйонів гривень.

Фігуранів підозрюють у незаконному придбанні з метою збуту, зберігання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Встановлюється повне коло осіб, причетних до підпільного виробництва та продажу пального.