Українське законодавство гарантує громадянам похилого віку низку транспортних привілеїв, проте правила гри на маршрутах стрімко змінюються. Вже незабаром звичний алгоритм поїздок перестане працювати, змушуючи пасажирів діставати гаманці.

У якому випадку пенсіонеру слід платити за проїзд

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №354, пенсіонери за віком мають законне право не платити за проїзд у міських автобусах, трамваях, тролейбусах та приміських електричках.

Однак ця пільга не є безлімітною і не поширюється на міжміські автобуси, метрополітен, таксі чи поїзди далекого сполучення.

Ситуація з приватними маршрутками залишається найскладнішою, адже рішення про пільги там ухвалює виключно місцева влада. Крім того, у багатьох містах України запрацювала автоматизована система обліку пасажирів, яка повністю змінює правила гри для родинного бюджету.

Щоб не отримати штраф від контролера, одного лише паперового посвідчення вже замало. Пасажирам необхідно обов'язково валідувати спеціальну електронну картку, наприклад, "ЛеоКарт" у Львові чи "Картку киянина" у столиці. Якщо літня людина не зареєструвала поїздку через термінал, вона вважатиметься неоплаченою.

Які ще неочевидні пільги гарантує держава

Окрім транспортних привілеїв, вихід на заслужений відпочинок відкриває доступ до інших фінансових можливостей, які дозволяють економити тисячі гривень. Зокрема, літні люди повністю звільняються від сплати земельного податку, якщо їхня ділянка не перевищує 0,25 гектара у селі або 0,10 гектара у місті.

Як ми повідомляли раніше, програма "Доступні ліки" дозволяє отримувати препарати від серцево-судинних хвороб чи діабету безкоштовно за електронним рецептом. А колишні педагоги та медики, які залишилися жити в сільській місцевості, взагалі мають право на стовідсоткову знижку на комуналку, нагадує Пенсійний фонд України.