В каком случае пенсионеру следует оплачивать проезд

Согласно постановлению Кабинета Министров № 354, пенсионеры по возрасту имеют законное право не платить за проезд в городских автобусах, трамваях, троллейбусах и пригородных электричках.

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Однако эта льгота не является неограниченной и не распространяется на междугородние автобусы, метрополитен, такси или поезда дальнего следования.

Ситуация с частными маршрутками остается самой сложной, ведь решение о льготах там принимают исключительно местные власти. Кроме того, во многих городах Украины заработала автоматизированная система учета пассажиров, которая полностью меняет правила игры для семейного бюджета.

Чтобы не получить штраф от контролера, одного бумажного удостоверения уже недостаточно. Пассажирам необходимо обязательно валидировать специальную электронную карту, например, "ЛеоКарт" во Львове или "Карту киевлянина" в столице. Если пожилой человек не зарегистрировал поездку через терминал, она будет считаться неоплаченной.

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Что еще неочевидных льгот гарантирует государство

Помимо транспортных льгот, выход на заслуженный отдых открывает доступ к другим финансовым возможностям, которые позволяют экономить тысячи гривен. В частности, пожилые люди полностью освобождаются от уплаты земельного налога, если их участок не превышает 0,25 гектара в селе или 0,10 гектара в городе.

Как мы сообщали ранее, программа "Доступные лекарства" позволяет получать препараты от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета бесплатно по электронному рецепту. А бывшие педагоги и медики, которые остались жить в сельской местности, вообще имеют право на стопроцентную скидку на коммунальные услуги, напоминает Пенсионный фонд Украины.