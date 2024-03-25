Безмитна торгівля для України: Польща і Франція хочуть "вбити" пропозицію ЄК, – джерело

Варшава та Париж хочуть запровадити суворіші обмеження з огляду на можливий рівень експорту чутливих товарів. Це питання планують обговорити на рівні послів в середу, 27 березня.

Про це кореспондентці 24 Каналу повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

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Франція, як, імовірно, й Польща, виступають за середній рівень експорту для чутливих товарів, який був між 2021 та 2023 роками.

Європарламент вимагає жорсткіших обмежень

Два тижні тому пропозиція Єврокомісії про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною аж до червня 2025 року не знайшла підтримки в Європарламенті в запропонованому вигляді.

Депутати Європарламенту виступають за доповнення списку "чутливих товарів". Зокрема, додати туди пшеницю, ячмінь, овес, кукурудзу та мед. Крім того, парламент виступає за визначення обсягів торгівлі. Євродепутати пропонують запровадити автоматичний захист, якщо експорт цих товарів перевищить середній рівень з 2021 по 2023 рік.

! За останні два роки експорт чутливих товарів з України в ЄС значно зріс. Так, експорт цукру зріс з квоти у 20 тисяч тонн у 2021 році до 496 тисяч тонн у 2023. Аналогічно, експорт м'яса птиці збільшився з 90 тисяч тонн до 173 тисяч тонн, а експорт яєць – з 6 тисяч тонн до майже 40 тисяч тонн за рік.

Якби було схвалено пропозицію Єврокомісії, Україна могла б експортувати ще більше: понад 300 тисяч тонн цукру, 29 тисяч тонн яєць, і 148 тисяч тонн м'яса птиці, що є значним зростанням порівняно з квотами 2021 року.