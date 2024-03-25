Що зміниться на ринку газу

Стало відомо, що Україна не буде здійснювати імпорт газу і під час наступного опалювального сезону. Готується комплекс заходів для стабілізації системи в кінці 2024 року.

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Цьогоріч закінчується термін дії транзитної угоди України з Росією. Українська сторона висловила чітке небажання продовжувати цю співпрацю далі.

Обмежене внутрішнє споживання та зростаюче внутрішнє виробництво обмежили потребу в імпорті газу протягом минулого опалювального сезону. На наступний опалювальний сезон 2024 – 2025 року влада не планує додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, у тому числі за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу",

– повідомляється у документі МВФ

Як здійснюватимуть перехід

Щоб завершення угоди було безболісним для країн-партнерів України, на українській території буде зберігатися орієнтовно 3 мільярди кубометрів додаткового газу. Ця сировина використовуватиметься для задовільнення потреб членів ЄС.

Оновлені стратегії "Оператора ГТС України" та газотранспортної галузі відповідним чином відображають нове операційне середовище з метою оптимізувати розмір системи та визначити альтернативні джерела постачання газу,

– повідомляється у меморандумі

Запровадження цих заходів є частиною підготовки до моменту, коли транзит сировини сягне нульового значення. Таким чином система залишатиметься стабільною.