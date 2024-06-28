Україна уклала понад 20 безпекових угод з міжнародними партнерами

Безпекові угоди з міжнародними партнерами, серед яких ЄС та США, дозволять отримувати додаткову підтримку на обороноздатність. Згідно з домовленостями, країна щороку отримуватиме близько 60 мільярдів доларів.

Допомога від партнерів

Україна вже уклала 20 безпекових угод із союзниками, включаючи ЄС та США, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Згідно з цими угодами, протягом наступних 4 років міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку у розмірі 60 мільярдів доларів щорічно.

За словами міністра, ця історія відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та створює основу для майбутньої безпеки в мирний час.

Залучення додаткових коштів

Шмигаль також заявив, що Україна цього року отримає додаткові 50 мільярдів доларів від союзників. Ці кошти надійдуть від використання прибутків з заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення було ухвалено на саміті країн G7.

Крім того, є ще три ключові угоди у фінансовій сфері: