Україна уклала понад 20 безпекових угод з міжнародними партнерами
Безпекові угоди з міжнародними партнерами, серед яких ЄС та США, дозволять отримувати додаткову підтримку на обороноздатність. Згідно з домовленостями, країна щороку отримуватиме близько 60 мільярдів доларів.
Допомога від партнерів
Україна вже уклала 20 безпекових угод із союзниками, включаючи ЄС та США, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Читайте також Україні потрібна реструктуризація міжнародного боргу для уникнення дефолтуЗгідно з цими угодами, протягом наступних 4 років міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку у розмірі 60 мільярдів доларів щорічно.
За словами міністра, ця історія відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та створює основу для майбутньої безпеки в мирний час.
Залучення додаткових коштів
Шмигаль також заявив, що Україна цього року отримає додаткові 50 мільярдів доларів від союзників. Ці кошти надійдуть від використання прибутків з заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення було ухвалено на саміті країн G7.
Крім того, є ще три ключові угоди у фінансовій сфері:
- Україна і США підписали угоду про майже 7,9 мільярда доларів фінансової підтримки на цей рік.
- Також українська сторона уклала угоду з ЄС щодо фінансування в рамках Ukraine Facility на наступні чотири роки. 27 червня країна отримала від європейських партнерів 1,9 мільярда євро в рамках цієї програми.
- А найближчим часом Україна отримає 2,2 мільярда доларів від МВФ. Вперше в історії країна пройшла чотири перегляди в рамках однієї програми з МВФ.