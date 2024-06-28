Помощь от партнеров
Украина уже заключила 20 соглашений по безопасности с союзниками, включая ЕС и США, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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По словам министра, эта история открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и создает основу для будущей безопасности в мирное время.
Привлечение дополнительных средств
Шмыгаль также заявил, что Украина в этом году получит дополнительные 50 миллиардов долларов от союзников. Эти средства поступят от использования доходов с замороженных на Западе российских суверенных активов. Соответствующее решение было принято на саммите стран G7.
Кроме того, есть еще три ключевых соглашения в финансовой сфере:
- Украина и США подписали соглашение о почти 7,9 миллиарда долларов финансовой поддержки на этот год.
- Также украинская сторона заключила соглашение с ЕС по финансированию в рамках Ukraine Facility на следующие четыре года. 27 июня страна получила от европейских партнеров 1,9 миллиарда евро в рамках этой программы.
- А в ближайшее время Украина получит 2,2 миллиарда долларов от МВФ. Впервые в истории страна прошла четыре пересмотра в рамках одной программы с МВФ.