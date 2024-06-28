Допомога від партнерів
Україна вже уклала 20 безпекових угод із союзниками, включаючи ЄС та США, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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За словами міністра, ця історія відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та створює основу для майбутньої безпеки в мирний час.
Залучення додаткових коштів
Шмигаль також заявив, що Україна цього року отримає додаткові 50 мільярдів доларів від союзників. Ці кошти надійдуть від використання прибутків з заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення було ухвалено на саміті країн G7.
Крім того, є ще три ключові угоди у фінансовій сфері:
- Україна і США підписали угоду про майже 7,9 мільярда доларів фінансової підтримки на цей рік.
- Також українська сторона уклала угоду з ЄС щодо фінансування в рамках Ukraine Facility на наступні чотири роки. 27 червня країна отримала від європейських партнерів 1,9 мільярда євро в рамках цієї програми.
- А найближчим часом Україна отримає 2,2 мільярда доларів від МВФ. Вперше в історії країна пройшла чотири перегляди в рамках однієї програми з МВФ.