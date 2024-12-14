Ви будете здивовані: за які послуги можуть не сплачувати пенсіонери в Україні

Пенсіонери в Україні мають чималу кількість пільг. Тому деякі послуги люди похилого віку можуть отримувати безплатно або зі знижкою.

За що можуть не платити пенсіонери

Деякі люди, що перебувають на пенсії, можуть не сплачувати комуналку, про це пише 24 канал з посиланням на постанову "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

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Річ у тім, що пенсіонери звільняються від плати за ЖКП, паливо та газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали за конкретними професіями. Йдеться про вчителів, бібліотекарів, медиків або працівників культури.

Крім того, українські пенсіонери можуть отримувати житлові субсидії. Вони допомагають літнім людям зменшити витрати на комунальні послуги. Зокрема розмір субсидій залежить від сумарних доходів пенсіонера та вартості житлово-комунальних послуг.

Також люди похилого віку мають право на безплатний проїзд у міському транспорті. Оплачувати ж проїзд пенсіонери повинні лише у таксі та метро.

Крім того, усі літні люди можуть отримати безоплатну первинну та вторинну юридичну допомогу. Це можливо за умови, якщо пенсія особи становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Також зараз пенсіонерів звільнили від сплати земельного податку. Але така пільга діє лише у випадку, якщо ділянка, що належить громадянину, відповідає визначеним нормам.