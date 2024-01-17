Торік в Україні вдвічі скоротилася кількість офіційних безробітних

У 2023 році в Україні вдвічі зменшився показник офіційного безробіття і нині він втричі нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення. Крім того, зросла кількість пропонованих вакансій на ринку праці.

Як змінилася ситуація

Якщо у 2022 році кількість офіційних безробітних складала 186,5 тисяч осіб, то у грудні 2023 року вона складала 96,1 тисячу осіб. Для порівняння, у 2021 році кількість безробітних складала 295,0 тисяч осіб.

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Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу, скоротилася з 89,8 тисяч осіб до 42,9 тисяч осіб за рік. А загальної кількості безробітних, зареєстрованих у грудні 2023 року, 72,0 тисячі були жінками.

Роботодавці шукають працівників для заповнення 32,4 тисячі вакансій. Середня кількість претендентів на одну вакансію становить 3 особи.

! Максимальний показник по безробіттю за останні роки був зафіксований у червні 2020 року — тоді офіційно безробітних було 517,7 тисяч. це було зумовлено тим, що через COVID-19 була спрощена реєстрація безробітних. Втім, це не зрівняється з періодом початку 2000-х років, коли безробітних було понад 1 мільйон українців.

Які прогнози

За прогнозами Кабінету Міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складатиме 18,7%, а кількість зайнятих у віці 15-70 років становитиме 12,3 мільйона осіб. Тобто близько 2,5 мільйонів осіб будуть шукати роботу.

З іншого боку, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття підвищив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримують 2500 гривень.

! Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.