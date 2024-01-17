Как изменилась ситуация
Если в 2022 году количество официальных безработных составляло 186,5 тысяч человек, то в декабре 2023 года оно составляло 96,1 тысячи человек. Для сравнения, в 2021 году количество безработных составляло 295,0 тысячи человек.
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Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие, сократилось с 89,8 тысяч человек до 42,9 тысяч человек в год. А общего количества безработных, зарегистрированных в декабре 2023 года, 72,0 тысяч были женщинами.
Работодатели ищут работников для заполнения 32,4 тысячи вакансий. Среднее количество претендентов на одну вакансию составляет 3 человека.
Какие прогнозы
По прогнозам Кабинета Министров, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в 2024 году составит 18,7%, а количество занятых в возрасте 15-70 лет составит 12,3 миллиона человек. То есть около 2,5 миллиона человек будут искать работу.
С другой стороны, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы повысил минимальный размер пособия по безработице с 1000 до 1500 гривен. Беженцы получают 2500 гривен.