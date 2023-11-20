Кількість безробітних в Україні знизилася до історичного мінімуму

В Україні суттєво зменшилася кількість непрацевлаштованих осіб, з яких найбільшу кількість становлять жінки. Водночас на ринку праці зростає кількість вакансій та знижується конкуренція на одне робоче місце.

Офіційних безробітних меншає

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних осіб в Україні знизилася до 97,3 тисячі. Серед них найбільше жінок — 72,1 особи. Для порівняння, торік в країні було зареєстровано 239,1 тисячі безробітних. Крім того, 22,5 тисячі безробітних — це молодь до 35 років.

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Разом зі зниженням кількості безробітних, поменшало людей, які отримують державну допомогу по безробіттю. Їх кількість скоротилася з 194,7 до 38,6 тисячі осіб за рік.

Виплати по безробіттю під час війни

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць у жовтні становила 55,4 тисячі.

Нацбанк прогнозує, що у 2023 році рівень безробіття становитиме 19,1% порівняно із 21,1% у 2022 році. Тобто близько 2 мільйонів українців перебувають у пошуку роботи.

Щодо виплат по безробіттю, то у час воєнного стану їх не можуть виплачувати довше, ніж

Водночас сума цих виплат зросла з 1 000 гривень до 1 500 гривень на місяць. Якщо людина має статус ВПО, то отримує 2 500 тисячі гривень.