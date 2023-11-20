Официальных безработных становится меньше

Число официально зарегистрированных безработных лиц в Украине снизилось до 97,3 тысяч. Среди них больше всего женщин. 72,1 человек. Для сравнения, в прошлом году в стране было зарегистрировано 239,1 тысячи безработных. Кроме того, 22,5 тысячи безработных – это молодежь до 35 лет.

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Вместе со снижением количества безработных, стало меньше людей, получающих государственную помощь по безработице. Их количество сократилось со 194,7 до 38,6 тысяч человек за год.

Важно! Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест в октябре составила 55,4 тысяч.

Выплаты по безработице во время войны

Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году уровень безработицы будет составлять 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году. То есть, около 2 миллионов украинцев находятся в поиске работы.

Заметьте! Что касается выплат по безработице, то во время военного положения их не могут выплачивать дольше, чем 90 рабочих дней.

В то же время сумма этих выплат выросла с 1 000 гривен до 1 500 гривен в месяц. Если человек имеет статус ВПЛ, то получает 2 500 тысяч гривен.