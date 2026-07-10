Перша у світі: Індонезія обирає нове пальне, щоб заощадити 9 мільярдів

Індонезія стала першою країною у світі, яка запровадила обов'язкове використання пального, виготовленого із пальмової олії. Влада країни сподівається у такий спосіб заощадити мільярди доларів на імпорті.

Яку програму запустила Індонезія

Держава запустила програму B50, за якою усі водії повинні використовувати суміш дизельного пального з 50% біодизеля з пальмової олії, пише Reuters.

Урочиста церемонія запуску відбулася в місті Караванг за участі президента країни Прабово Субіанто,

Із запуском цієї програми Індонезія офіційно стає першою країною у світі, яка запровадила обов'язкове використання біодизеля B50. Це не просто технологічне досягнення – це доказ того, що Індонезія здатна використовувати власні природні ресурси на благо свого народу,

– сказав президент.

За словами Правобо, що перехід на біодизель стане важливим кроком до енергетичної незалежності Індонезії. А головна мета програми – зменшити залежність країни від імпорту дизельного пального

Він додав, що наполягав на запровадженні біодизеля B100, тобто використання 100% біопалива).

Однак міністри переконали президента, що 50% суміші уже дозволять країні повністю відмовитися від імпорту дизельного пального.

Скільки зекономить Індонезія

За даними Міністерства енергетики країни, підвищення частки біодизеля до 50% дасть змогу скоротити витрати на імпорт пального цього року на 170 трильйонів індонезійських рупій, тобто близько 9,41 мільярда доларів.

У 2025 році економія від використання біодизелю становила близько 133 трильйонів рупій, але тоді його вміст у пальному був меншим.

За словами представника Міненергетики, після переходу на B50 країні знадобиться 16,7 – 18 мільйона кілолітрів метилового ефіру жирних кислот (FAME) – основного компонента біодизеля.

Відтак, економіка отримає додатковий бонус від збільшення споживання пальмової олії, яке має зрости з 15,2 мільйона тонн до 16,3 – 17 мільйона тонн.

Нагадаємо, раніше міністр сільського господарства Індонезії Анді Амран Сулейман заявив, що країна повністю відмовиться від імпорту дизельного пального з 1 липня 2026 року у зв'язку з переходом на біодизель.