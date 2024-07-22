Вартість біткойна перевищила 65 тисяч доларів

Після суттєвого спаду вартості найвідомішої криптовалюти у світі курс біткойна повернувся у ціновий діапазон в межах 65 тисяч доларів та навіть перевищив його.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 22 липня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 67,30 тисячі долара за монету (+0,83% за добу);

(BTC) – 67,30 тисячі долара за монету (+0,83% за добу); Ethereum (ETH) – 3,47 тисячі долара за монету (-0,3% за добу).

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Що відбувається з біткойном

В Bitcoin Magazine повідомляють, що минулого тижня курс біткойна виріс на 11,5%. Відтак BTC зміцнює позиції через позитивні очікування інвесторів.

Оптимізму учасникам ринку додає публічна підтримка біткойн-ініціатив кандидата у президенти США Дональда Трампа, а також мільярдера Марка Кьюбано.

Як зазначається, біткойн повернувся до основного діапазону консолідації – 60 – 65 тисяч доларів.

Декілька тижнів раніше курс криптовалюти повернувся до помірного відновлення після значного спаду.

Водночас уряд Німеччини продовжував чинити тиск на біткойн. Однак загальні обсяги продажів на той момент вже перевищили 80% усіх монет у резервах держави.

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