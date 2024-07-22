Вартість біткойна перевищила 65 тисяч доларів
22 липня 2024, 10:51Читать новость на русском
Після суттєвого спаду вартості найвідомішої криптовалюти у світі курс біткойна повернувся у ціновий діапазон в межах 65 тисяч доларів та навіть перевищив його.
Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 22 липня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 67,30 тисячі долара за монету (+0,83% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,47 тисячі долара за монету (-0,3% за добу).
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Що відбувається з біткойном
В Bitcoin Magazine повідомляють, що минулого тижня курс біткойна виріс на 11,5%. Відтак BTC зміцнює позиції через позитивні очікування інвесторів.Цікаво! Оптимізму учасникам ринку додає публічна підтримка біткойн-ініціатив кандидата у президенти США Дональда Трампа, а також мільярдера Марка Кьюбано.
Як зазначається, біткойн повернувся до основного діапазону консолідації – 60 – 65 тисяч доларів.
- Декілька тижнів раніше курс криптовалюти повернувся до помірного відновлення після значного спаду.
- Водночас уряд Німеччини продовжував чинити тиск на біткойн. Однак загальні обсяги продажів на той момент вже перевищили 80% усіх монет у резервах держави.