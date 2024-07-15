Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 15 липня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 62,55 тисячі долара за монету (+4,01% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,34 тисячі долара за монету (+4,17% за добу).
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Що відбувається з біткойном
Як зауважують в Bitcoin Magazine, 83% короткострокових трейдерів зазнали збитків після корекції біткойна на 26% від історичного максимуму.
Ще минулого тижня були хвилювання щодо того, що біткойн не може повернутися до важливого бокового діапазону 60 000 – 65 000 доларів. Втім станом на 15 липня ціна сягнула вже понад 62 000 доларів.
- Наприкінці червня криптовалюта впала нижче ніж 60 000 доларів. А у липні падіння продовжилося.
- В певному моменті ціна опускалася майже до 53 000 доларів. Це через активізацію продажів урядом Німеччини на початку липня.