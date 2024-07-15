Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 15 липня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 62,55 тисячі долара за монету (+4,01% за добу);

(BTC) – 62,55 тисячі долара за монету (+4,01% за добу); Ethereum (ETH) – 3,34 тисячі долара за монету (+4,17% за добу).

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Що відбувається з біткойном

Як зауважують в Bitcoin Magazine, 83% короткострокових трейдерів зазнали збитків після корекції біткойна на 26% від історичного максимуму.

Зверніть увагу! Наразі 2,9 мільйона монет із 3,2 мільйона BTC, що належать короткостроковим власникам, перебувають у червоній зоні – їх придбали за ціною, яка вища за ту, що склалася на ринку.

Ще минулого тижня були хвилювання щодо того, що біткойн не може повернутися до важливого бокового діапазону 60 000 – 65 000 доларів. Втім станом на 15 липня ціна сягнула вже понад 62 000 доларів.

Наприкінці червня криптовалюта впала нижче ніж 60 000 доларів. А у липні падіння продовжилося.

В певному моменті ціна опускалася майже до 53 000 доларів. Це через активізацію продажів урядом Німеччини на початку липня.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.