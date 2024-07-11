Перший день – облік витрати

Фіксувати всі витрати – це найперше, що потрібно зробити для того, щоб навчитися заощаджувати. Без обліку власних витрат людина губиться у тому скільки та на що витрачаються кошти.

До теми Так ви зможете зекономити більше: як заощаджують гроші японці

Що варто зробити:

Після щоденних витрат не позбавляйтеся чеків. Записуйте усі витрати у спеціальні мобільні додатки, які можна завантажити на телефон.

Другий день – фіксуйте доходи

Будь-яке планування власних витрат не буде ефективним, якщо не проаналізована інформація щодо власних доходів та фінансового положення.

Задання, які варто виконати:

Зафіксуйте загальний річний дохід, а потім щомісячний. При цьому варто врахувати не лише дохід від роботи, але й кошти, які ви отримали в подарунок, чи на інші свята. Після такої фіксації проаналізуйте у який з місяців ви отримали найбільше прибутку та чому. Аналогічно це варто зробити й з тими місяцями, коли дохід був мінімальний.

Зауважте! Всі гроші, які ви знайшли випадково, краще відкласти та перевести у категорію заощаджень.

Третій день – визначення конкретної мети

Без мотивації заощаджувати може втратитися інтерес під час процесу накопичення. Тому оберіть для себе на що саме ви хочете накопичити. Варіантів є чимало: придбати коштовну річ, поїхати у подорож, сформувати фінансову подушку безпеки, відкрити рахунок для майбутньої пенсії тощо.

Як діяти:

Обираючи ціль для заощадження не забувайте обрати ще й фінансову стратегію за якою треба буде діяти. Переглядайте час від часу вашу ціль для того, щоб не втратити мотивацію через довготривале накопичення.

Четвертий день – пошук шляхів заощадження

Варто розуміти, що відмова від якоїсь імпульсивної та дорогої покупки раз у рік не вирішить проблем із заощадженням. Водночас відмова від купівлі кави щодня, чи шоколаду вплине на ваші витрати більше.

Які є етапи для заощадження:

Насамперед відмова від затратних звичок – кава по дорозі на роботу, щоденний похід з колегами на обід у заклад, замість того, щоб взяти його з собою з дому тощо. Згодом усунення фонових витрат – домашній телефон, яким ніхто не користується, невигідний тарифний план на інтернет та інші.

П'ятий день – список в магазин

Складання списків в магазин є нерозривним етапом для економії. Нижче пояснюємо чому.

Так людина не забуде купити те, що їй потрібно в місцях, де ціни нижчі.

З переліком легше купити те, що потрібно, замість того, щоб бездумно витрачати кошти на непотріб.

Важливо! Щоб не отримувати штрафи чи протермінування по кредиту тощо користуйтеся фінансовим календарем, у якому встановіть нагадування щодо сплати.

Допоможуть у цьому виконання таких завдань:

Кожного тижня складайте два списки: меню та перелік необхідних покупок. Одразу вказуйте у списку продукти та засоби, що закінчуються, аби потім не переплачувати за них.

Шостий день – складання бюджету

Для цього ви вже маєте все: власні доходи, витрати та фінансову ціль. Це допоможе систематизувати фінанси.

День сьомий – "побачення з грошима"

Виділіть собі день, який ви присвячуватимете власним фінансам.

Працювати доведеться за такою схемою:

Перевірте чи ви записали усі витрати відтоді як проводили останню ревізію. З'ясуйте які витрати були необхідними, а яких можна було б уникнути. Запишіть неочікувані доходи. Сплануйте новий список покупок на тиждень. Вирахуйте скільки вдалося заощадити з минулої ревізії та переведіть цю суму у категорію заощаджень. Якщо є якісь корективи у вашому бюджеті, то внесіть їх.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.