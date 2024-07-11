Первый день – учет расходов учет расходов
Фиксировать все расходы – это первое, что нужно сделать для того, чтобы научиться экономить. Без учета собственных расходов человек теряется в том сколько и на что тратятся средства.
Что стоит сделать:
- После ежедневных расходов не избавляйтесь от чеков.
- Записывайте все расходы в специальные мобильные приложения, которые можно загрузить на телефон.
Второй день – фиксируйте доходы
Любое планирование собственных расходов не будет эффективным, если не проанализирована информация о собственных доходах и финансовом положении.
Задания, которые стоит выполнить:
- Зафиксируйте общий годовой доход, а затем ежемесячный. При этом следует учесть не только доход от работы, но и средства, которые вы получили в подарок, или на другие праздники.
- После такой фиксации проанализируйте в какой из месяцев вы получили больше прибыли и почему.
- Аналогично это следует сделать и с теми месяцами, когда доход был минимальный.
Третий день – определение конкретной цели
Без мотивации экономить может потеряться интерес во время процесса накопления. Поэтому выберите для себя на что именно вы хотите накопить. Вариантов немало: приобрести ценную вещь, поехать в путешествие, сформировать финансовую подушку безопасности, открыть счет для будущей пенсии и тому подобное.
Как действовать:
- Выбирая цель для сбережения не забывайте выбрать еще и финансовую стратегию по которой надо будет действовать.
- Пересматривайте время от времени вашу цель для того, чтобы не потерять мотивацию из-за долговременного накопления.
Четвертый день – поиск путей сбережения
Стоит понимать, что отказ от какой-то импульсивной и дорогой покупки раз в год не решит проблем со сбережениями. В то же время отказ от покупки кофе ежедневно, или шоколада повлияет на ваши расходы больше.
Какие есть этапы для сбережения:
- Прежде всего отказ от затратных привычек – кофе по дороге на работу, ежедневный поход с коллегами на обед в заведение, вместо того, чтобы взять его с собой из дома и тому подобное.
- Впоследствии устранения фоновых расходов – домашний телефон, которым никто не пользуется, невыгодный тарифный план на интернет и другие.
Пятый день – список в магазин
Составление списков в магазин является неразрывным этапом для экономии. Ниже объясняем почему.
- Так человек не забудет купить то, что ему нужно в местах, где цены ниже.
- С перечнем легче купить то, что нужно, вместо того, чтобы бездумно тратить средства на ненужное.
Помогут в этом выполнение таких задач:
- Каждую неделю составляйте два списка: меню и перечень необходимых покупок.
- Сразу указывайте в списке продукты и средства, что заканчиваются, чтобы потом не переплачивать за них.
Шестой день – составления бюджета
Для этого у вас уже есть все: собственные доходы, расходы и финансовую цель. Это поможет систематизировать финансы.
День седьмой – "свидание с деньгами"
Выделите себе день, который вы будете посвящать собственным финансам.
Работать придется по следующей схеме:
- Проверьте записали ли вы все расходы с тех пор как проводили последнюю ревизию.
- Выясните какие расходы были необходимыми, а каких можно было бы избежать.
- Запишите неожиданные доходы.
- Спланируйте новый список покупок на неделю.
- Вычислите сколько удалось сэкономить с прошлой ревизии и переведите эту сумму в категорию сбережений.
- Если есть какие-то коррективы в вашем бюджете, то внесите их.