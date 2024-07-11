Первый день – учет расходов учет расходов

Фиксировать все расходы – это первое, что нужно сделать для того, чтобы научиться экономить. Без учета собственных расходов человек теряется в том сколько и на что тратятся средства.

Что стоит сделать:

  1. После ежедневных расходов не избавляйтесь от чеков.
  2. Записывайте все расходы в специальные мобильные приложения, которые можно загрузить на телефон.

Второй день – фиксируйте доходы

Любое планирование собственных расходов не будет эффективным, если не проанализирована информация о собственных доходах и финансовом положении.

Задания, которые стоит выполнить:

  1. Зафиксируйте общий годовой доход, а затем ежемесячный. При этом следует учесть не только доход от работы, но и средства, которые вы получили в подарок, или на другие праздники.
  2. После такой фиксации проанализируйте в какой из месяцев вы получили больше прибыли и почему.
  3. Аналогично это следует сделать и с теми месяцами, когда доход был минимальный.

Третий день – определение конкретной цели

Без мотивации экономить может потеряться интерес во время процесса накопления. Поэтому выберите для себя на что именно вы хотите накопить. Вариантов немало: приобрести ценную вещь, поехать в путешествие, сформировать финансовую подушку безопасности, открыть счет для будущей пенсии и тому подобное.

Как действовать:

  1. Выбирая цель для сбережения не забывайте выбрать еще и финансовую стратегию по которой надо будет действовать.
  2. Пересматривайте время от времени вашу цель для того, чтобы не потерять мотивацию из-за долговременного накопления.

Четвертый день – поиск путей сбережения

Стоит понимать, что отказ от какой-то импульсивной и дорогой покупки раз в год не решит проблем со сбережениями. В то же время отказ от покупки кофе ежедневно, или шоколада повлияет на ваши расходы больше.

Какие есть этапы для сбережения:

  1. Прежде всего отказ от затратных привычек – кофе по дороге на работу, ежедневный поход с коллегами на обед в заведение, вместо того, чтобы взять его с собой из дома и тому подобное.
  2. Впоследствии устранения фоновых расходов – домашний телефон, которым никто не пользуется, невыгодный тарифный план на интернет и другие.

Пятый день – список в магазин

Составление списков в магазин является неразрывным этапом для экономии. Ниже объясняем почему.

  • Так человек не забудет купить то, что ему нужно в местах, где цены ниже.
  • С перечнем легче купить то, что нужно, вместо того, чтобы бездумно тратить средства на ненужное.

Помогут в этом выполнение таких задач:

  1. Каждую неделю составляйте два списка: меню и перечень необходимых покупок.
  2. Сразу указывайте в списке продукты и средства, что заканчиваются, чтобы потом не переплачивать за них.

Шестой день – составления бюджета

Для этого у вас уже есть все: собственные доходы, расходы и финансовую цель. Это поможет систематизировать финансы.

День седьмой – "свидание с деньгами"

Выделите себе день, который вы будете посвящать собственным финансам.

Работать придется по следующей схеме:

  1. Проверьте записали ли вы все расходы с тех пор как проводили последнюю ревизию.
  2. Выясните какие расходы были необходимыми, а каких можно было бы избежать.
  3. Запишите неожиданные доходы.
  4. Спланируйте новый список покупок на неделю.
  5. Вычислите сколько удалось сэкономить с прошлой ревизии и переведите эту сумму в категорию сбережений.
  6. Если есть какие-то коррективы в вашем бюджете, то внесите их.