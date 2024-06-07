Что известно об этой системе

Для большинства людей сбережения это сложная наука. Однако, начать легко и эффективно откладывать деньги более чем реально. Для этого можно воспользоваться древним японским методом – Какейбо.

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Методология Какейбо пропагандирует практический подход к финансам. Поскольку она была основана еще в прошлом веке, ее основными инструментами являются обычная бумага и ручка.

Какейбо – это система финансового планирования, которую может внедрить в свою жизнь каждый. Конечно, если приложить немного усилий.

В чем суть Какейбо

Какейбо пропагандирует фокусировку внимания на расходах, а не экономии. Человек должен анализировать, что он может себе позволить и одновременно стремиться отложить средства. Таким образом мышление смещается с "я не могу себе это позволить, потому что экономлю" на "я могу себе это позволить и, при этом, отложить средства".

Каких правил нужно придерживаться:

Определить основные расходы – ваш месячный бюджет, где будет расписано финансовый план на месяц. Записывать все расходы на бумаге. Важно использовать именно бумажный носитель поскольку таким образом финансовые действия становятся более осознанными. Чувствовать разницу между "надо" и "хочу". Ваши расходы должны стать рациональными. Избавившись от импульсивных покупок, вы сможете много сэкономить. Выбирать наличные деньги. Раскладывайте физические средства по конвертам, делая план на месяц, чтобы чувствовать свои расходы.

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