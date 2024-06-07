Що відомо про цю систему
Для більшості людей заощадження це складна наука. Однак, почати легко та ефективно відкладати гроші більш ніж реально. Для цього можна скористатись стародавнім японським методом – Какейбо.
Читайте також Через це ви можете не отримати пенсію: чому пенсіонерам треба перевірити свої рахунки
Методологія Какейбо пропагує практичний підхід до фінансів. Оскільки вона була започаткована ще у минулому столітті, її основними інструментами є звичайний папір та ручка.
Какейбо – це система фінансового планування, яку може впровадити у своє життя кожен. Звичайно, якщо прикласти трохи зусиль.
У чому суть Какейбо
Какейбо пропагує фокусування уваги на витратах, а не економії. Людина має аналізувати, що вона може собі дозволити і водночас прагнути відкласти кошти. Таким чином мислення зміщується з "я не можу собі це дозволити, бо економлю" на "я можу собі це дозволити і, при цьому, відкласти кошти".
Яких правил потрібно дотримуватись:
- Визначити основні витрати – ваш місячний бюджет, де буде розписано фінансовий план на місяць.
- Записувати усі витрати на папері. Важливо використовувати саме паперовий носій оскільки таким чином фінансові дії стають усвідомленішими.
- Відчувати різницю між "треба" і "хочу". Ваші витрати мають стати раціональними. Позбавившись від імпульсивних покупок, ви зможете багато заощадити.
- Обирати готівку. Розкладайте фізичні кошти по конвертах, роблячи план на місяць, щоб відчувати свої витрати.