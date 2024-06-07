Що відомо про цю систему

Для більшості людей заощадження це складна наука. Однак, почати легко та ефективно відкладати гроші більш ніж реально. Для цього можна скористатись стародавнім японським методом – Какейбо.

Читайте також Через це ви можете не отримати пенсію: чому пенсіонерам треба перевірити свої рахунки

Методологія Какейбо пропагує практичний підхід до фінансів. Оскільки вона була започаткована ще у минулому столітті, її основними інструментами є звичайний папір та ручка.

Какейбо – це система фінансового планування, яку може впровадити у своє життя кожен. Звичайно, якщо прикласти трохи зусиль.

У чому суть Какейбо

Какейбо пропагує фокусування уваги на витратах, а не економії. Людина має аналізувати, що вона може собі дозволити і водночас прагнути відкласти кошти. Таким чином мислення зміщується з "я не можу собі це дозволити, бо економлю" на "я можу собі це дозволити і, при цьому, відкласти кошти".

Яких правил потрібно дотримуватись:

Визначити основні витрати – ваш місячний бюджет, де буде розписано фінансовий план на місяць. Записувати усі витрати на папері. Важливо використовувати саме паперовий носій оскільки таким чином фінансові дії стають усвідомленішими. Відчувати різницю між "треба" і "хочу". Ваші витрати мають стати раціональними. Позбавившись від імпульсивних покупок, ви зможете багато заощадити. Обирати готівку. Розкладайте фізичні кошти по конвертах, роблячи план на місяць, щоб відчувати свої витрати.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.