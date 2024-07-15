Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 15 июля выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 62,55 тысячи доллара за монету (+4,01% за сутки);

(BTC) – 62,55 тысячи доллара за монету (+4,01% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,34 тысячи доллара за монету (+4,17% за сутки).

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Что происходит с биткойном

Как отмечают в Bitcoin Magazine, 83% краткосрочных трейдеров понесли убытки после коррекции биткоина на 26% от исторического максимума.

Обратите внимание! Сейчас 2,9 миллиона монет с 3,2 миллиона BTC, принадлежащих краткосрочным владельцам, находятся в красной зоне – их приобрели по цене, которая выше той, что сложилась на рынке.

Еще на прошлой неделе были волнения о том, что биткойн не может вернуться к важному боковому диапазону 60 000 – 65 000 долларов. Впрочем, по состоянию на 15 июля цена достигла уже более 62 000 долларов.

В конце июня криптовалюта упала ниже 60 000 долларов. А в июле падение продолжилось.

В определенном моменте цена опускалась почти до 53 000 долларов. Это из-за активизации продаж правительством Германии в начале июля.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.