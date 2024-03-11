Bitcoin оновив рекорд, а Ethereum наближається до історичних показників: як змінився курс крипти

Найпопулярніші криптовалюти стрімко зросли у ціні. Так Bitcoin вкотре за останні тижні оновив максимум, а його капіталізація складає 1,4 трильйона доларів. Ethereum ж майже впритул наблизився до історичних показників.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 11 березня виглядав наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 71,756 тисячі долара за монету (+3,29% за добу);

(BTC) – 71,756 тисячі долара за монету (+3,29% за добу); Ethereum (ETH) – 4,03 тисячі долара за монету (+3,26% за добу).

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Капіталізація криптовалют за даними CoinMarketCap

BTC досягла 1,4 трильйона доларів, а позначку у 70 тисяч доларів криптовалюта перетнула ще у пʼятницю, 8 березня.

ETH 486,5 мільярда доларів. Нагадаємо, що попередній історичний рекорд Ethereum зафіксував 10 листопада 2021 року, коли монета коштувала 4,86 тисячі доларів.

"Справжній біткойн ажіотаж ще попереду"

Головний інвестиційний директор компанії Bitwise Метт Хоган вважає, що справжній ажіотаж на біткойн ще попереду. Він зазначив, що Bitwise веде серйозні переговори з великими корпораціями, інституціональними консультантами, які бажають збільшити свою частку біткойн-резервів у найближчі місяці.

Ґрунтуючись на поточних тенденціях, я припустив би, що ми побачимо перші значні потоки від цих груп у ІІ кварталі 2024 року, і я думаю, що ці потоки посилюватимуться протягом року в міру того, як інвестори краще орієнтуватимуться в нових продуктах,

– заявив Хоган.

Також. у Bitwise вже підтвердили, що широке коло індивідуальних роздрібних інвесторів, сімейних офісів, хедж-фондів та венчурних фірм хочуть збільшити частку в спотових біткойн-фондах.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.