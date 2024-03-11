Bitcoin обновил рекорд, а Ethereum приближается к историческим показателям: как изменился курс крипты

Самые популярные криптовалюты стремительно выросли в цене. Так Bitcoin в очередной раз за последние недели обновил максимум, а его капитализация составляет 1,4 триллиона долларов. Ethereum же почти вплотную приблизился к историческим показателям.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 11 марта выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 71,756 тысячи доллара за монету (+3,29% за сутки);

(BTC) – 71,756 тысячи доллара за монету (+3,29% за сутки); Ethereum (ETH) – 4,03 тысячи доллара за монету (+3,26% за сутки).

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Капитализация криптовалют по данным CoinMarketCap

BTC достигла 1,4 триллиона долларов, а отметку в 70 тысяч долларов криптовалюта пересекла еще в пятницу, 8 марта.

ETH 486,5 миллиарда долларов. Напомним, что предыдущий исторический рекорд Ethereum зафиксировал 10 ноября 2021 года, когда монета стоила 4,86 тысячи долларов.

"Настоящий биткойн ажиотаж еще впереди"

Главный инвестиционный директор компании Bitwise Мэтт Хоган считает, что настоящий ажиотаж на биткоин еще впереди. Он отметил, что Bitwise ведет серьезные переговоры с крупными корпорациями, институциональными консультантами, желающими увеличить свою долю биткойн-резервов в ближайшие месяцы.

Основываясь на текущих тенденциях, я предположил бы, что мы увидим первые значительные потоки от этих групп во II квартале 2024 года, и я думаю, что эти потоки будут усиливаться в течение года по мере того, как инвесторы будут лучше ориентироваться в новых продуктах,

– заявил Хоган.

Также. в Bitwise уже подтвердили, что широкий круг индивидуальных розничных инвесторов, семейных офисов, хедж-фондов и венчурных фирм хотят увеличить долю в спотовых биткойн-фондах.

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