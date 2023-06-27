Захист від гіперінфляції: у чому переваги та надійність криптовалюти

Інфляція це найкращий друг кризи будь-якої країни. Зазвичай вона виникає через невдалі рішення влади, щодо державного бюджету, що не є рідкістю. Криптовалюта може захистити населення від такої економічної загрози.

В чому перевага біткойн-стандарту

Біткойн ідеально підходить для збереження вартості грошей. Наприклад його кількість ніколи не перевищить 21 мільйонів, а графік емісій відомий наперед через відкритий доступ до даних.

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До переваг також належать:

можливість участі у майнінгу для усіх охочих;

видобуток нових блоків не може бути довільним на зразок друкування грошей чи створення їх електронних аналогів;

відокремлення грошей від держави.

Тож ці переваги створюють передумови для стабільного розвитку економіки з можливістю довгострокового планування та інвестування. Це важливо для середнього класу, адже безпосередньо впливає у їх доходи та утворює дефляційну модель економіки.

Найбільші випадки інфляції у світі

У світі є три країни, які свого часу зазнали дуже сильної інфляції, до них належать:

Стародавній Китай

У 14 столітті імператори династії Юань почали неконтрольовано випускати гроші для фінансування військових кампаній. Проте дуже швидко звичайні мешканці Китаю зрозуміли, що за ці гроші не можуть купити банальних речей і в країні почалася криза. Будь-які спроби врегулювати ситуацію виявилися марними, тому династія втратила свою владу.

Франція

Під час війн 17 – 18 століть, які вели колоніальні монархи, Франція використовувала зовнішні запозичення, щоб профінансувати армію. Коли їх почало не вистачати країна почала випускати гроші із забезпеченням землею, що мало погані наслідки. Невдовзі обсяг випуску фіатних грошей значно перевищив фактичні земельні володіння країни на той час. Тож почалася гіперінфляція, яка стала передумовою для кризи монархії.

Німеччина

У період з 1919 по 1933 рік Німеччина мала сплачувати репарації державам-переможницям, але не здійснила виплати 1922 року. Через це виник конфлікт із Францією, яка в свою чергу окупувала Рурську область Німеччини. Тоді влада закликала працівників виробництв не працювати, але все одно виплачувала їм зарплату за патріотизм. Це спричинило інфляцію та кризу середнього класу.