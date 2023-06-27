Защита от гиперинфляции: в чем преимущества и надежность криптовалюты

Инфляция – это лучший друг кризиса любой страны. Обычно она возникает из-за неудачных решений власти относительно государственного бюджета, что не является редкостью. Криптовалюта может оградить население от такой экономической угрозы.

В чем преимущество биткойн-стандарта

Биткойн идеально подходит для сохранения стоимости денег. Например, его количество никогда не превысит 21 миллионов, а график эмиссий известен заранее из-за открытого доступа к данным.

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К преимуществам также относятся:

возможность участия в майнинге для всех желающих;

добыча новых блоков не может быть произвольной вроде печати денег или создания их электронных аналогов;

отделение денег от государства.

Эти преимущества создают предпосылки для стабильного развития экономики с возможностью долгосрочного планирования и инвестирования. Это важно для среднего класса, ведь оказывает непосредственное влияние на их доходы и образует дефляционную модель экономики.

Самые большие случаи инфляции в мире

В мире есть три страны, которые в свое время испытали очень сильную инфляцию, к ним относятся:

Древний Китай

В 14 веке императоры династии Юань начали неконтролируемо выпускать деньги для финансирования военных кампаний. Однако очень быстро обычные жители Китая поняли, что за эти деньги не могут купить банальные вещи и в стране начался кризис. Любые попытки урегулировать ситуацию оказались тщетными, поэтому династия утратила свою власть.

Франция

Во время войн 17 – 18 веков, которые вели колониальные монархи, Франция использовала внешние заимствования, чтобы профинансировать армию. Когда их начало не хватать, страна начала выпускать деньги с обеспечением землей, что имело плохие последствия. Вскоре объем выпуска фиатных денег значительно превысил фактические земельные владения страны того времени. Итак, началась гиперинфляция, которая стала предпосылкой для кризиса монархии.

Германия

В период с 1919 по 1933 год Германия должна была платить репарации государствам-победительницам, но не произвела выплаты в 1922 году. Поэтому возник конфликт с Францией, которая в свою очередь оккупировала Рурскую область Германии. Тогда власти призвали работников производств не работать, но все равно выплачивали им зарплату за патриотизм. Это привело к инфляции и кризису среднего класса.