Біткойн вперше за останній місяць сягнув нової цінової позначки

Курс найпершої криптовалюти у світі виріс у понад 5 тисяч доларів з минулого тижня, досягнувши понад 60 тисяч доларів за монету.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 26 серпня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 63,74 тисячі долара за монету (-0,31% за добу);

(BTC) – 63,74 тисячі долара за монету (-0,31% за добу); Ethereum (ETH) – 2,74 тисячі долара за монету (-0,17% за добу).

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Біткойн виріс за останній місяць

Як повідомляють в Bloomberg, за останні 3 тижні ціна біткойна досягнула позначки 65 тисяч доларів. Цьому посприяло пожвавлення попиту на спеціалізовані американські біржові фонди через те, що Федеральна резервна система США (ФРС) має намір пом'якшити монетарну політику.

Цікаво! Минулого тижня криптовалюта виросла на 7,4% – це стало найстрімкішим зростанням з середини липня.

Найгучніші прогнози щодо крипти на 2024 рік:

Як спрогнозував відомий криптоаналітик PlanB, у 2024 році курс найпершої криптовалюти у світі після халвінгу зросте у діапазоні від 65 тисяч до 524 тисяч доларів.

Зауважте! За статистикою аналітик може часто помилятися у своїх прогнозах. У далекому 2021 році PlanB спрогнозував, що біткойн буде коштувати до 100 тисяч доларів, однак ціна досягнула максимуму лише до позначки у 69 тисяч доларів, а згодом "пішла на корекцію".

Водночас постачальник ETF – Bitwise – спрогнозував аж 10 криптопрогнозів на цей рік, серед яких перший прогноз став чи не найреалістичнішим, а саме те, що очікується вартість у 80 тисяч за біткойн.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.