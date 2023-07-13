Як біткойн допоміг засновнику WikiLeaks врятувати компанію

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, став однією із перших знаменитостей, які почали користуватися біткойнами. Вони допомогли вижити його компанії під час значного політичного тиску.

Як біткойн врятував компанію

Спершу варто зазначити, що Джуліан Ассанж став відомим, тому що розкрив таємниці американського Білого дому, за що його компанія WikiLeaks зазнала сильного політичного тиску. Це не сильно вплинуло на фінанси організації, але у 2010 році все ж були труднощі.

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Оскільки платіжні системи відмовлялися обробляти донати для компанії, він вирішив примати їх у біткойнах. На його думку, це більше ніж просто технологія платежів – це спосіб змінити історію.

Засновник монети Сатоші Накамото просив Джуліана не використовувати BTC для збирання пожертвувань, адже це допомогло б уникнути зайвої уваги влади до неї на початку розвитку.

Велика подяка сенаторам Маккейну та Ліберману за те, що змусили Visa, Paypal, AmEx, Moneybookers та інших запровадити проти нас банківську блокаду у 2010 році. Ми інвестували у біткоїн і заробили 50 000%,

– розповів Ассанж.

Біткойн допоміг WikiLeaks продовжувати отримувати пожертви від користувачів, бо його транзакції не можуть бути заблокованими через те, що він не контролюється жодною центральною організацією або урядом.

Куди WikiLeaks поділи біткойни

Ще у 2017 році за розрахунками двох незалежних джерел на рахунку компанії мало бути понад 25 мільйонів доларів у біткойнах, але насправді там знайшли тільки 1,5 біткойна. Експерти спробували відстежити транзакції компанії.

Колишній співробітник WikiLeaks Джеймс Болл, розповів, що 2013 року компанія перерахувала 3 тисячі біткойнів на різні анонімні адреси. Нині є понад десять пов'язаних рахунків, на яких зберігається приблизно по 60 біткойнів.

Сам Джуліан Ассанж цю ситуацію не коментує, проте цілком ймовірно, що монети відправили на інший рахунок цієї ж компанії.