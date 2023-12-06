Біженці в Німеччині: деталі статусу та системи допомоги для українців

З початку війни чимала українців знайшли притулок в Німеччині. Окрім отримання соціальної допомоги, країна стимулює біженців працевлаштовуватися.

Втікачі від війни в Україні мають у Німеччині особливий правовий статус, який передбачений Директивою про тимчасовий захист.

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Що передбачається Директивою

Директиву про тимчасовий активував Євросоюз у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона мала діяти до березня 2024 року, але термін її дії було вирішено продовжити ще на рік.

Мета даної директиви полягає в забезпеченні людей ресурсами, які необхідні для здійснення покупок продуктів харчування, одягу, засобів особистої гігієни, придбання квитків на громадський транспорт та оплати електроенергії.

Директива також передбачає наступні аспекти:

тимчасовий захист дозволяє українським біженцям швидко і без бюрократичної тяганини отримати тимчасовий дозвіл на проживання без процедури надання притулку;

без процедури надання притулку; можна влаштуватися на роботу , відправити дітей до школи та користуватися медичною страховкою ;

, відправити дітей до школи та ; українські біженці мають право на базову державну соціальну допомогу (Bürgergeld) від центру працевлаштування.

Яку фінансову допомогу отримують українці

Для решти біженців, які в'їжджають до Німеччини та подають прохання про надання притулку – діють інші правила.

Експерт Андрій Павловський у коментарі 24 Каналу розповів, що в Німеччині система допомоги біженцям працює так, щоб після року отримання соцдопомоги люди йшли на мовні курси й шукали роботу.

Втім, сума допомоги у вересні 2023 року становила:

502 євро на людину;

сімейні пари отримують 451 євро на людину

Також українські біженці мають право на державну оплату орендного житла.

Якщо українські біженці працюють на повній зайнятості в Німеччині й отримують 1 040 євро та вище, то соціальну допомогу скасовують.