Беженцы от войны в Украине имеют в Германии особый правовой статус, который предусмотрен Директивой о временной защите.

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Обратите внимание! Директиву о временном активировании Евросоюза в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она должна была действовать до марта 2024, но срок ее действия было решено продлить еще на год.

Что предусматривается Директивой

Цель данной директивы состоит в обеспечении людей ресурсами, необходимыми для совершения покупок продуктов питания, одежды, средств личной гигиены, приобретения билетов на общественный транспорт и оплаты электроэнергии.

Директива также предусматривает следующие аспекты:

временная защита позволяет украинским беженцам быстро и без бюрократических проволочек получить временное разрешение на проживание без процедуры предоставления убежища;

без процедуры предоставления убежища; можно устроиться на работу , отправить детей в школу и пользоваться медицинской страховкой ;

, отправить детей в школу и ; украинские беженцы имеют право на базовую государственную социальную помощь (Bürgergeld) от центра трудоустройства.

Любопытно! Для остальных беженцев, которые въезжают в Германию и подают прошение о предоставлении убежища, действуют другие правила.

Какую финансовую помощь получают украинцы

Эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Канала рассказал, что в Германии система помощи беженцам работает так, чтобы после года получения соцпомощи люди шли на языковые курсы и искали работу.

Впрочем, сумма пособия в сентябре 2023 года составляла:

502 евро на человека;

семейные пары получают 451 евро на человека

Также украинские беженцы имеют право на государственную оплату арендного жилья.

Обратите внимание! Если украинские беженцы работают на полной занятости в Германии и получают 1040 евро и выше, то социальную помощь отменяют.