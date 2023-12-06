Беженцы от войны в Украине имеют в Германии особый правовой статус, который предусмотрен Директивой о временной защите.

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Что предусматривается Директивой

Цель данной директивы состоит в обеспечении людей ресурсами, необходимыми для совершения покупок продуктов питания, одежды, средств личной гигиены, приобретения билетов на общественный транспорт и оплаты электроэнергии.

Директива также предусматривает следующие аспекты:

  • временная защита позволяет украинским беженцам быстро и без бюрократических проволочек получить временное разрешение на проживание без процедуры предоставления убежища;
  • можно устроиться на работу, отправить детей в школу и пользоваться медицинской страховкой ;
  • украинские беженцы имеют право на базовую государственную социальную помощь (Bürgergeld) от центра трудоустройства.

Какую финансовую помощь получают украинцы

Эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Канала рассказал, что в Германии система помощи беженцам работает так, чтобы после года получения соцпомощи люди шли на языковые курсы и искали работу.

Впрочем, сумма пособия в сентябре 2023 года составляла:

  • 502 евро на человека;
  • семейные пары получают 451 евро на человека

Также украинские беженцы имеют право на государственную оплату арендного жилья.