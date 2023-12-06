Втікачі від війни в Україні мають у Німеччині особливий правовий статус, який передбачений Директивою про тимчасовий захист.
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Що передбачається Директивою
Мета даної директиви полягає в забезпеченні людей ресурсами, які необхідні для здійснення покупок продуктів харчування, одягу, засобів особистої гігієни, придбання квитків на громадський транспорт та оплати електроенергії.
Директива також передбачає наступні аспекти:
- тимчасовий захист дозволяє українським біженцям швидко і без бюрократичної тяганини отримати тимчасовий дозвіл на проживання без процедури надання притулку;
- можна влаштуватися на роботу, відправити дітей до школи та користуватися медичною страховкою;
- українські біженці мають право на базову державну соціальну допомогу (Bürgergeld) від центру працевлаштування.
Яку фінансову допомогу отримують українці
Експерт Андрій Павловський у коментарі 24 Каналу розповів, що в Німеччині система допомоги біженцям працює так, щоб після року отримання соцдопомоги люди йшли на мовні курси й шукали роботу.
Втім, сума допомоги у вересні 2023 року становила:
- 502 євро на людину;
- сімейні пари отримують 451 євро на людину
Також українські біженці мають право на державну оплату орендного житла.