Втікачі від війни в Україні мають у Німеччині особливий правовий статус, який передбачений Директивою про тимчасовий захист.

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Зверніть увагу! Директиву про тимчасовий активував Євросоюз у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона мала діяти до березня 2024 року, але термін її дії було вирішено продовжити ще на рік.

Що передбачається Директивою

Мета даної директиви полягає в забезпеченні людей ресурсами, які необхідні для здійснення покупок продуктів харчування, одягу, засобів особистої гігієни, придбання квитків на громадський транспорт та оплати електроенергії.

Директива також передбачає наступні аспекти:

тимчасовий захист дозволяє українським біженцям швидко і без бюрократичної тяганини отримати тимчасовий дозвіл на проживання без процедури надання притулку;

без процедури надання притулку; можна влаштуватися на роботу , відправити дітей до школи та користуватися медичною страховкою ;

, відправити дітей до школи та ; українські біженці мають право на базову державну соціальну допомогу (Bürgergeld) від центру працевлаштування.

Цікаво! Для решти біженців, які в'їжджають до Німеччини та подають прохання про надання притулку – діють інші правила.

Яку фінансову допомогу отримують українці

Експерт Андрій Павловський у коментарі 24 Каналу розповів, що в Німеччині система допомоги біженцям працює так, щоб після року отримання соцдопомоги люди йшли на мовні курси й шукали роботу.

Втім, сума допомоги у вересні 2023 року становила:

502 євро на людину;

сімейні пари отримують 451 євро на людину

Також українські біженці мають право на державну оплату орендного житла.

Зверніть увагу! Якщо українські біженці працюють на повній зайнятості в Німеччині й отримують 1 040 євро та вище, то соціальну допомогу скасовують.