Втікачі від війни в Україні мають у Німеччині особливий правовий статус, який передбачений Директивою про тимчасовий захист.

Читайте також: Ризики надто великі: чи припинять українцям виплачувати допомогу в Польщі

Що передбачається Директивою

Мета даної директиви полягає в забезпеченні людей ресурсами, які необхідні для здійснення покупок продуктів харчування, одягу, засобів особистої гігієни, придбання квитків на громадський транспорт та оплати електроенергії.

Директива також передбачає наступні аспекти:

  • тимчасовий захист дозволяє українським біженцям швидко і без бюрократичної тяганини отримати тимчасовий дозвіл на проживання без процедури надання притулку;
  • можна влаштуватися на роботу, відправити дітей до школи та користуватися медичною страховкою;
  • українські біженці мають право на базову державну соціальну допомогу (Bürgergeld) від центру працевлаштування.

Яку фінансову допомогу отримують українці

Експерт Андрій Павловський у коментарі 24 Каналу розповів, що в Німеччині система допомоги біженцям працює так, щоб після року отримання соцдопомоги люди йшли на мовні курси й шукали роботу.

Втім, сума допомоги у вересні 2023 року становила:

  • 502 євро на людину;
  • сімейні пари отримують 451 євро на людину

Також українські біженці мають право на державну оплату орендного житла.