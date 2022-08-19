Біженців можуть звільнити від податків: Україна просить ЄС застосувати "ковідний прецедент"

Щоб уникнути подвійного оподаткування українських біженців, Україна звернулась до ЄС з прохання засовати "ковідний прецедент". Що це означатиме для українців, читайте далі.

Прохання України до ЄС

Кабмін направить лист до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати "ковідний прецедент". Його підпише перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка очолює Економштаб та схвалила таку пропозицію 18 серпня.

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Довідка: "ковідний прецедент" – це коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів".

Члена штабу Михайло Кухар розповів, що також готуються зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.

Засідання Економштабу 18 серпня / Фото з фейсбуку Михайла Кухаря

Нагадаємо, що раніше Європейська бізнес-асоціація закликала уряд вирішити питання податкового резидентства українських громадян за кордоном, оскільки, перебуваючи за межами країни понад 183 дні, вони можуть бути визнані резидентами країни перебування та виникне ризик подвійного оподаткування.

Що означає уникнення подвійного оподаткування

Більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом понад пів року. Тож завдяки "ковідному прецеденту", через шість місяців українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.

Де найбільше українців набули статус тимчасового захисту

За даними ООН, наразі найбільше українських біженців в Європі, котрі залишили Україну у лютому – березні, набули статусу тимчасового захисту у:

Польщі – 1,27 мільйона,

Німеччині – 670 тисяч,

Чехії – 413 тисяч,

Італії – 150,3 тисячі,

Іспанії – 133,8 тисячі,

Болгарії – 129,4 тисячі,

Франції – 96,5 тисяч,

Словаччині – 86,8 тисячі,

Австрії – 78,2 тисячі.

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