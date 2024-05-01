Благодійна пожертва для пенсіонера: коли надійдуть гроші

Пенсіонери можуть отримувати не лише виплати від держави, а й благодійні виплати. Їх здійснює будь-яка особа, яка хоче передати певну суму для конкретного українця.

Коли можна отримати благодійний внесок

Пенсіонер на чиє ім'я надійшла благодійна пожертва, отримає її не одразу.

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Благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів, – написали у ПФУ.

Варто пам'ятати, що від усієї суми, яку пожертвували українцю, він отримає лише 70%, тоді як інші 30% розподілять між іншими пенсіонерами.

Хто може піти на пенсію раніше 60 років

Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.

Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

Люди, які не можуть працювати через зміни в організації виробництва і праці, при тому, що їхній трудовий договір розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.



Фінансування здійснюється відповідно до дат виплати пенсії. Це регулюється пунктом 6 Постанови правління ПФУ від 15 лютого 2023 року № 8-1 "Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові"(зі змінами).