Благотворительное пожертвование для пенсионера: когда поступят деньги

Пенсионеры могут получать не только выплаты от государства, но и благотворительные выплаты. Их осуществляет любое лицо, которое хочет передать определенную сумму для конкретного украинца.

Когда можно получить благотворительный взнос

Пенсионер на чье имя поступило благотворительное пожертвование, получит его не сразу.

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Благотворительный персонализированный взнос, или благотворительное пожертвование, осуществленное в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств, – написали в ПФУ.

Стоит помнить, что от всей суммы, которую пожертвовали украинцу, он получит только 70%, тогда как другие 30% распределят между другими пенсионерами.

Кто может уйти на пенсию раньше 60 лет

Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.

Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.

Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Люди, которые не могут работать из-за изменений в организации производства и труда, при том, что их трудовой договор расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа.



Финансирование осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии. Это регулируется пунктом 6 Постановления правления ПФУ от 15 февраля 2023 года № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру" (с изменениями).