Що таке благодійна пенсія та як її отримати в Україні

В Україні пенсіонери можуть отримувати додаткові кошти у вигляді благодійних пожертв. Це буває у випадках, коли благодійна особа чи організація хоче підтримати конкретного пенсіонера.

Як надходить благодійна пенсія

Додатково до державної пенсії, пенсіонери можуть отримувати благодійні внески від фізичних або юридичних осіб, які хочуть підтримати конкретну особу фінансово. Однак ці кошти не надходять одразу.

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Будь-який благодійний внесок або пожертва зараховується до виплатних документів протягом місяця з дня їх отримання. Такі надходження регулюються відповідною постановою правління Пенсійного фонду.

Розмір благодійних пожертв

Що стосується суми, то пенсіонер отримає 70% від загальної суми пожертви, решта 30% буде розподілена між іншими пенсіонерами. Тобто, якщо сума пожертви складає, наприклад, 5 000 гривень, то пенсіонер отримає 3 500 гривень до пенсії.

Хто може вийти на пенсію раніше

Це відбувається відповідно до графіка виплат пенсії.

Українці мають можливість виходу на пенсію раніше пенсійного віку у визначених випадках: