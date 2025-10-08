До можливого блекауту українці не готові – ні влада, ні звичайні громадяни. Це показали, зокрема, обстріли на Сумщині.

Чи готові українці до можливого блекауту?

Про це розповів Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк для 24 Каналу.

За приклад експерт наводить Шостку – це українське місто у Сумській області. Саме Шостка залишилася без світла та газу внаслідок російської атаки.

Кожен вже відчув у своєму домогосподарстві, де в нього слабкі місця. Але як так стається, що на четвертому році війни й опалювальному сезоні, у який ми заходимо, у людей немає аварійних засобів для нагрівання води, окрім як у себе на цеглинах на подвір'ї?

– поставив риторичне питання Святослав Павлюк.

Він зазначив: немає якихось газових балонів, пунктів незламності, чогось кращого, ніж просто на цеглі в казанку варити.

Згідно з його слів, попри всі ці розмови, є маса населених пунктів, близьких до лінії зіткнення, які фактично демонструють свою неготовність.

Важливо! Святослав Павлюк додав, що нестача напрацьованих рішень у кризових ситуаціях призведе до деградації суспільного життя в постраждалих від атак населених пунктах України.

Що відомо про удар по Шостці?

4 жовтня Росія двічі вдарила по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині. Про це повідомив міністр Олексій Кулеба.

Перший удар прийшовся по локомотиву приміського поїзда Терещенська - Новгород-Сіверський. Коли почалася евакуація людей, то росіяни поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка.

Крім того, як повідомляла місцева влада, через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району. Без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району.

Зауважте! Станом на 7 жовтня газопостачання було відновлено, але роботи щодо відновлення електропостачання продовжували тривати.

