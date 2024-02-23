Блокада кордону вдарить не лише по Україні та Польщі, а й по інших країнах ЄС

У міністерстві аграрної політики вважають, що тривала блокада українсько-польського кордону негативно відіб'ється на багатьох країнах ЄС. Водночас страйки фермерів вважають не так економічним питанням, як інтересами певних груп.

Україна готова до компромісу

Перший заступник міністра аграрної політики України Тарас Висоцький заявив про неухильну підтримку конструктивного діалогу між Україною та Польщею у сфері вільної торгівлі. Він також наголосив на гнучкості України щодо обмеження експорту деяких зернових культур на прохання Польщі, включаючи пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.

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Крім того, Україна ввела ліцензування на експорт цих культур до Польщі, продовживши цю політику на 2024 рік.

Тарас Висоцький Перший заступник міністра аграрної політики України Тому те, що говорять, що українське зерно заполонило польський ринок, не відповідає реальності. Жодна тонна туди не експортувалася в цей період. Ми бачимо по митниці, що з 1 січня поточного року також жодна тонна туди не експортувалася.

Висоцький спростував твердження про перенасичення польського ринку українським зерном, зазначивши, що з початку року не було здійснено жодного експорту в цьому напрямку.

За його словами, протести в Європі зосереджені на полегшенні вимог ЄС до фермерів та збільшенні дотацій, що є внутрішньоєвропейською справою, до якої Україна поки що не має відношення. Він висловив думку, що дискусії можуть виявити зацікавлені групи, які намагаються використати ситуацію на свою користь.

Ми поки що не члени Європейського Союзу. Тому, знову ж, ми віримо, що, проговоривши на всіх рівнях, суспільство має зрозуміти, що, скоріш за все, є просто якась певна зацікавлена група, яка користується цим моментом,

— пояснює заступник міністра.

Висоцький також наголосив на значному обсязі торгівлі між Україною та Польщею, з експортом з України на суму 1,7 мільярда доларів і з Польщі — 1,1 мільярда доларів у 2023 році.

Обмеження торгівлі призводить до втрат для обох країн, зокрема, у вигляді втрачених робочих місць та доходів бюджету, а також негативно впливає на інших учасників ринку через стабільний попит на продукцію.

Торгові відносини України та Польщі

Раніше 24 Канал розповідав, що обіг товарів між двома країнами щороку досягає приблизно 10 мільярдів доларів. З цієї суми, Україна імпортує з Польщі товари на суму близько 6 мільярдів доларів, тоді як експорт у зворотньому напрямку становить 4 мільярди доларів.

! Агропродукція домінує серед товарів, що експортуються з України до Польщі, тоді як основними імпортними товарами з Польщі є паливно-мастильні матеріали, які використовуються в автомобільному транспорті та на заправних станціях.

Що стосується обмежень на агропродукцію, то наявна ситуація виглядає так, що український експорт в Польщу перевищує імпорт з Польщі, з української сторони сума складає приблизно 1,2 – 1,3 мільярдів доларів, тоді як з польської – лише 700 – 800 мільйонів доларів.

Це змушує експертів закликати до обережності у вирішенні поточних торговельних та прикордонних питань між Україною та Польщею, щоб зберегти та розвинути взаємовигідні економічні зв'язки.