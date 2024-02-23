Украина готова к компромиссу
Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил о неуклонной поддержке конструктивного диалога между Украиной и Польшей в сфере свободной торговли. Он также отметил гибкость Украины относительно ограничения экспорта некоторых зерновых культур по просьбе Польши, включая пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.
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Кроме того, Украина ввела лицензирование на экспорт этих культур в Польшу, продолжив эту политику на 2024 год.
Поэтому то, что говорят, что украинское зерно заполонило польский рынок, не соответствует реальности. Ни одна тонна туда не экспортировалась в этот период. Мы видим по таможне, что с 1 января текущего года также ни одна тонна туда не экспортировалась.
Высоцкий опроверг утверждение о перенасыщении польского рынка украинским зерном, отметив, что с начала года не было осуществлено ни одного экспорта в этом направлении.
По его словам, протесты в Европе сосредоточены на облегчении требований ЕС к фермерам и увеличении дотаций, что является внутриевропейским делом, к которому Украина пока не имеет отношения. Он высказал мнение, что дискуссии могут выявить заинтересованные группы, которые пытаются использовать ситуацию в свою пользу.
Мы пока что не члены Европейского Союза. Поэтому, опять же, мы верим, что, проговорив на всех уровнях, общество должно понять, что, скорее всего, просто какая-то определенная заинтересованная группа, которая пользуется этим моментом,
- объясняет заместитель министра.
Высоцкий также отметил значительный объем торговли между Украиной и Польшей, с экспортом из Украины на сумму 1,7 миллиарда долларов и из Польши – 1,1 миллиарда долларов в 2023 году.
Ограничение торговли приводит к потерям для обеих стран, в частности, в виде потерянных рабочих мест и доходов бюджета, а также негативно влияет на других участников рынка из-за стабильного спроса на продукцию.
Торговые отношения Украины и Польши
Ранее 24 Канал рассказывал, что оборот товаров между двумя странами ежегодно достигает примерно 10 миллиардов долларов. Из этой суммы, Украина импортирует из Польши товары на сумму около 6 миллиардов долларов, тогда как экспорт в обратном направлении составляет 4 миллиарда долларов.
Что касается ограничений на агропродукцию, то имеющаяся ситуация выглядит так, что украинский экспорт в Польшу превышает импорт из Польши, с украинской стороны сумма составляет примерно 1,2 – 1,3 миллиона долларов, тогда как с польской – только 700 – 800 тысяч долларов.
Это заставляет экспертов призывать к осторожности в решении текущих торговых и пограничных вопросов между Украиной и Польшей, чтобы сохранить и развить взаимовыгодные экономические связи.