Будет ли ответ на блокирование границы

Экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом объяснил, что, во-первых, кроме общих разговоров об ограничительных мерах на польские товары, пока никаких действий со стороны украинской власти не сделано.

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Напомним! Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что в ответ на блокаду польскими фермерами Украина может ввести ограничительные меры на импорт польской агропродукции. Он добавил, что Украина за конструктив в этой ситуации. Впрочем, будет готова и реагировать.

Какие шаги могут быть внедрены:

ограничение или запрет на ввоз в Украину польских молочных продуктов,

это коснется и фруктов.

Олег Пендзин Эксперт Экономического дискуссионного клуба Во-вторых, планируется встреча, согласованная с Дудой и Зеленским, по поводу ситуации на границе. То есть сейчас никто ничего вводить не будет, ведь сначала будут говорить.

А третий момент, добавляет экономист, это то, что поляки на сегодня, несмотря на все, достаточно большие украинские партнеры.

Украине невыгодно ухудшать отношения с Европой

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии 24 Каналу рассказал, что польские фермеры нарушают закон, учитывая то, что они перекрывают международную магистраль, по которой проходит транзит.

Впрочем, внедрение ограничительных мер со стороны Украины может впоследствии повлиять на взаимоотношения с Европой.

Сейчас Еврокомиссия проводит достаточно либеральную политику и говорит о том, что будет продлен экспорт без пошлин и без квот для Украины.

В то же время экономика Польши сильно не пострадает от возможных ограничений на аграрный импорт. Именно поэтому для украинцев идти на такие обратные действия – это ставить себя не в очень удобное положение.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета По факту, мы ставим для себя задачу остаться в Европе, остаться работать с Европой. А когда мы будем идти на нарушение норм, то фактически нарушим ту добрую-хорошую для себя историю. Это как с банками: берешь кредит, отдаешь его и, соответственно, имеешь хорошие отношения. Поэтому ты дальше можешь брать кредит.

Марчук напоминает, что на сегодня президентом Зеленским предложена встреча с польским руководством. И во время этой встречи все должно обсудиться. И во время этой встречи все должны обсудить. Речь идет о создании дорожной карты, будущего сотрудничества и тому подобное.

Интересно, что сейчас среди нарративов протестующих уже меньше говорится о якобы проблеме относительно украинского зерна, которое остается в Польше.

По словам Дениса Марчука, сейчас поляки начинают рассказывать, что "украинская продукция некачественная", а это не соответствует действительности.

Все, что едет из Украины в Европу проходит фитосанитарный и ветеринарный контроль. И если бы оно не соответствовало качеству, то бы не ездило туда годами.

Мы предлагали еще в марте 2023 года, что давайте лицензируем условно эти виды продукции, о которых вы говорите, и на которые существовал запрет импорта еще тогда Европейской комиссией. Мы готовы делать это так, как сделали с Румынией и Болгарией. И в принципе вопрос был снят и акций никаких не происходило,

– объясняет заместитель ВАР.

Торговые отношения Украины с Польшей

Пендзин отмечает, что по данным статистики и Гостаможслужбы, ежегодный товарооборот между Польшей и Украиной составляет где-то 10 миллиардов долларов, из которых Украина покупает у поляков на 6 миллиардов долларов, а продает им – на 4 миллиарда долларов.

Львиная доля того, что мы продаем полякам, это аграрная продукция. А львиная доля того, что продают поляки нам – горюче-смазочные материалы. То есть то, что мы ездим на автомобилях, то, что мы с вами используем сегодня на заправках, – из Польши,

– объясняет экономист.

Ситуация по ограничениям на аграрную продукцию такая – на сегодня украинцы продают в Польшу больше, чем поляки продают Украине.

Поляки продают продукции Украине на 700 – 800 тысяч долларов,

А украинцы полякам – на 1,2 – 1,3 миллиона долларов.

Именно поэтому эксперт отмечает, что сейчас нужно максимально быть осторожными относительно ситуации, которая сложилась на границе с Польшей.

Ожидать ли дефицита продуктов

В то же время председатель УКАБ Олег Хоменко, передает 24 Канал, рассказывает, что из Польши в Украину в январе 2024 года было экспортировано продукции на общую сумму 20,6 миллиона долларов.

Олег Хоменко Генеральный директор УКАБ Топ-10 позиций выглядят следующим образом: кофе, мясо птицы, консервированные овощи, шоколад, корм для животных, спирт этиловый, мороженые овощи, сыры, мука и чай.

Эксперт уверяет, что Украина полностью обеспечивает себя продуктами. И поэтому существенных ценовых изменений или дефицита не ожидается.

Важно! Все же сроки поставки некоторых товаров широкого потребления могут увеличиться, но компании быстро сориентируются в прокладывании альтернативных маршрутов, добавляет Хоменко.

Относительно ситуации с молочной продукцией, то генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк говорит, что за несколько лет до полномасштабного вторжения, например, импорт масла рос только в отдельные периоды.

Кроме того, Украина раньше сама была крупным экспортером масла,

Однако после 24 февраля 2024 года позиция масла во внешней торговле отечественной молочкой усилились.

Причиной стало то, что украинцы вынужденно выезжали из страны, а внутреннее потребление свежих молочных продуктов (то есть молоко питьевое, кефир, сметана, йогурт) сокращалось.

Кстати! Общие объемы внешней торговли молокопродуктами в январе 2024 года составили 36,9 миллиона долларов. Они снизились на 13,2% против уровня декабря 2023 года.

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