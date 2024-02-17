Україна може заборонити ввіз продуктів з Польщі, – Forbes

Українська влада обговорює запровадження обмежувальних заходів на торгівлю із Польщею. Це як варіант дій у відповідь на страйки біля кордону з боку польських фермерів та марні спроби їхнього уряду розв'язати проблему.

Ситуація на кордоні з Польщею загострюється. Раніше стало відомо, що польські протестувальники повністю заблокували кордон для українських вантажівок.

Дивіться також Польські протестувальники не пропустили вантажівку з автівками для українських військових

Україна може заборонити імпорт з Польщі

Топчиновники в українському уряді повідомили, що наша держава може заблокувати імпорт продукції з Польщі.

Хотілося б уникнути цього, але ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити,

– заявив урядовець на умовах анонімності через чутливість питання.

Про те, що Україна і справді обговорює таку можливість підтвердив 15 лютого міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати. Подивимося, що відбуватиметься. Це тонка тема, поки коментувати нічого", – сказав Сольський.

За його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. Більше деталей Сольський відмовився надавати.

Як зазначили у Forbes, керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону на ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів.

"Будемо вести активні переговори з польською стороною, і виходячи з їхньої результативності, прийматимемо рішення", – додав Сольський.

Відомо, що 6 лютого Микола Сольський зустрічався із міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським.

Як антиукраїнські акції в Польщі впливають на економіку

У МЗС України вважають неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі. Це, безумовно, завдає численних збитків українській економіці.

Крім цього, це також порушує принципи українсько-польської солідарності.

"Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту", – зазначив у коментарі 24 Каналу речник МЗС Олег Ніколаєнко.