Як страйки на польсько-українському кордоні вплинуть на ринок пального

Протести польських перевізників впливають на усі аспекти економіки України. Зокрема, це може мати наслідки для ринку пального.

Що буде з пальним

На думку Геннадія Рябцева, яку він висловив для 24 Каналу, щоб дізнатися, як вплине страйк на пальне в Україні, треба з'ясувати, що може спричинити його здорожчання.

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Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Це, наприклад, вартість нафтопродуктів на електронній біржі у Східній Європі та наявність нафтопродуктів. Зараз ціни знижуються, тому казати, що ситуація на кордоні може призвести до подорожчання, не можна.

Побоювання щодо впливу блокади на ринок пального стають все більш надуманими. Експерт зауважив, що в Україні діє 31 автомобільний пункт пропуску, і всього 9 з них – це пункти пропуску через Польщу.

Коли кажуть, що проблеми на 3 з 31 пунктів пропуску призвели до подорожчання на чверть пропану-бутану, то у мене виникає питання стосовно того, що хтось спекулює на цьому,

– додав він.

Рябцев пояснив, що на українському ринку цілком достатньо дизпалива та бензину. А от щодо скрапленого газу виникають питання. Наприклад, в Польщі почали використовувати цей ресурс у котельнях, це спричинило його нестачу для автомобілістів.

Скільки коштує пальне 24 листопада

Бензин А-95 — 56,42 (-1,45 гривні) за літр;

— 56,42 (-1,45 гривні) за літр; Дизельне пальне — 52,73 (-1,90 гривні) за літр;

— 52,73 (-1,90 гривні) за літр; Автогаз — 36,07 (+0,14 копійки) за літр.

Великий обсяг газу раніше надходив з Росії й Білорусі, але через зміну митних правил не можна зазначати на товарі, що країна походження невідома, щоб замаскувати пальне. Таким чином пропозицій для українських трейдерів поменшало.