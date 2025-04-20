Кому з пенсіонерів загрожує блокування банківських карток

У 2025 році частина українських пенсіонерів може зіткнутися з блокуванням банківських карток для отримання пенсій. Які на це є причини та кому з пенсіонерів варто бути обережними, читайте далі.

Кому заморозили пенсійні виплати

Деякі пенсіонери втратили виплати через те, що мали довідку ВПО, видану ще до 24 лютого 2022 року, або ж виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення чи проживають на тимчасово окупованих територіях, передає 24 Канал із посиланням на КМУ.

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А все через особливу процедуру отримання пенсії саме для цих категорій громадян, частині з них було заблоковано карткові рахунки, а нарахування виплат – припинено. Механізм виплати пенсій передбачає, що перерахування коштів відбувається лише після проходження ідентифікації у встановлений термін.