Могло бути гірше: у скільки обійшлося Україні блокування кордону в березні

Через блокування поляками кордону державний бюджет України недоотримує надходження. Про те, яку суму втратила Україна у березні повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Скільки недоотримала Україна

Відтак, через блокування державного кордону бюджет недоотримав 6,3 мільярда гривень. Однак, попри блокування, вдалось виконати на 100% індикативний показник Мінфіну.

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Маємо результат надходжень до бюджету за березень 2024 року від платежів, що адмініструється митницею. Індикативний показник Мінфіну у 49,662 мільярда гривень виконаний повністю на 49,708 мільярда гривень. Виконання 100%. Попри блокування державного кордону, внаслідок якого бюджет недоотримав 6,3 мільярда гривень,

– зазначив він.

Нагадаємо, що з 20 лютого польські протестувальники почали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною. Вантажівки блокували на таких КПП: Медика – Шегині, Долгобичув – Угринів, Зосін – Устилуг, Корчова – Краковець, Гребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин.

Чи розблокують кордон

Фермери висунули безліч вимог до української сторони, серед яких дві основні: відмова від безмитної торгівлі з Україною і повне закриття українсько-польського кордону для вантажівок.

Відтак, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що діалог щодо розблокування кордону є, а всі пункти плану деблокади виконуються. Ба більше, вже є перші результати, передає 24 Канал.

Наш уряд представив план деблокади. Важливо, що ми з Польщею йдемо за цим планом. Всі його пункти виконуються, діалог є, перші результати є і вже скоро, сподіваємося, що кордон буде розблокованим,

– підкреслив прем'єр.

Посадовець зазначив, що 28 березня провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Шмигаль зауважив, це достатньо новий формат, який має вивести наші відносини в дуже практичну площину.