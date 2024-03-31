Яким буде курс долара у квітні

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курс долара у квітні через валютні інтервенції буде дещо мінливим, але суттєво не зміниться. Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку.

Читайте також Курс долара змінюється: подорожчала чи подешевшала валюта за добу

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.

Тож погрози щодо долара наступні:

Коливання будуть в межах – 39 – 40 гривень за долар на міжбанку та готівковому ринку.

– 39 – 40 гривень за долар на міжбанку та готівковому ринку. Поточні курсові зміни на міжбанку складуть до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривні.

Різниця між купівлею та продажем на готівковому ринку – до 0,05 гривні за долар на міжбанку, до 0,5 – 0,6 гривні за долар у комерційних банках, 0,6 – 1 гривні за долар в обмінниках.

Діапазон курсів купівлі на готівковому ринку – 0,2 – 0,3 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривень за долар в обмінниках.

Діапазон курсів продажу на готівковому ринку – 0,1 – 0,2 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривні за долар в обмінниках.

Середні тижневі коливання курсів – до 1,5 – 2% (до 0,6 гривні) від понеділкового курсу.

Що ще вплине на курс