Яким буде курс долара у квітні
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курс долара у квітні через валютні інтервенції буде дещо мінливим, але суттєво не зміниться. Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку.
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Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.
Тож погрози щодо долара наступні:
- Коливання будуть в межах – 39 – 40 гривень за долар на міжбанку та готівковому ринку.
- Поточні курсові зміни на міжбанку складуть до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривні.
- Різниця між купівлею та продажем на готівковому ринку – до 0,05 гривні за долар на міжбанку, до 0,5 – 0,6 гривні за долар у комерційних банках, 0,6 – 1 гривні за долар в обмінниках.
- Діапазон курсів купівлі на готівковому ринку – 0,2 – 0,3 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривень за долар в обмінниках.
- Діапазон курсів продажу на готівковому ринку – 0,1 – 0,2 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривні за долар в обмінниках.
- Середні тижневі коливання курсів – до 1,5 – 2% (до 0,6 гривні) від понеділкового курсу.
Що ще вплине на курс
- Обсяг і "ритми" отримання макрофінансової допомоги.
- Обсяг експортно-імпортного виторгу, на основі якого формуються міжнародні резерви (зокрема, поновлення морського контейнерного перевезення; сподівання на розв’язання зашморгу блокади західних автошляхів).
- Розвиток всіх сфер і галузей економіки (зокрема активізація фермерів з початком посівної).
- Перебіг бойових дій та наслідки ворожої агресії (непрямий чинник, проте важливий у формуванні суспільних настроїв).