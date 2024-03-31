Каким будет курс доллара в апреле
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курс доллара в апреле из-за валютных интервенций будет несколько изменчивым, но существенно не изменится. Также рынок будет мгновенно реагировать на изменения на межбанке.
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Важно также отметить, что поступление макрофинансовой помощи, кроме чисто практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он, фактически, в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.
Поэтому угрозы по доллару следующие:
- Колебания будут в пределах – 39 – 40 гривен за доллар на межбанке и наличном рынке.
- Текущие курсовые изменения на межбанке составят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.
- Разница между покупкой и продажей на наличном рынке – до 0,05 гривны за доллар на межбанке, до 0,5 – 0,6 гривны за доллар в коммерческих банках, 0,6 – 1 гривны за доллар в обменниках.
- Диапазон курсов покупки на наличном рынке – 0,2 – 0,3 гривны за доллар в комбанках и 0,3 – 0,5 гривен за доллар в обменниках.
- Диапазон курсов продажи на наличном рынке – 0,1 – 0,2 гривны за доллар в комбанках и 0,3 – 0,5 гривны за доллар в обменниках.
- Средние недельные колебания курсов – до 1,5 – 2% (до 0,6 гривны) от понедельничного курса.
Что еще повлияет на курс
- Объем и "ритмы" получения макрофинансовой помощи.
- Объем экспортно-импортной выручки, на основе которого формируются международные резервы (в частности возобновление морской контейнерной перевозки; надежда на развязывание петли блокады западных автодорог).
- Развитие всех сфер и отраслей экономики (в частности активизация фермеров с началом посевной).
- Ход боевых действий и последствия вражеской агрессии (косвенный фактор, однако важный при формировании общественных настроений).