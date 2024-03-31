Каким будет курс доллара в апреле

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курс доллара в апреле из-за валютных интервенций будет несколько изменчивым, но существенно не изменится. Также рынок будет мгновенно реагировать на изменения на межбанке.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Важно также отметить, что поступление макрофинансовой помощи, кроме чисто практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он, фактически, в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.

Поэтому угрозы по доллару следующие:

Колебания будут в пределах – 39 – 40 гривен за доллар на межбанке и наличном рынке.

– 39 – 40 гривен за доллар на межбанке и наличном рынке. Текущие курсовые изменения на межбанке составят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.

Разница между покупкой и продажей на наличном рынке – до 0,05 гривны за доллар на межбанке, до 0,5 – 0,6 гривны за доллар в коммерческих банках, 0,6 – 1 гривны за доллар в обменниках.

Диапазон курсов покупки на наличном рынке – 0,2 – 0,3 гривны за доллар в комбанках и 0,3 – 0,5 гривен за доллар в обменниках.

Диапазон курсов продажи на наличном рынке – 0,1 – 0,2 гривны за доллар в комбанках и 0,3 – 0,5 гривны за доллар в обменниках.

Средние недельные колебания курсов – до 1,5 – 2% (до 0,6 гривны) от понедельничного курса.

Что еще повлияет на курс