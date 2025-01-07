Країни ЄС закупили рекордну кількість російського СПГ – чому залежність не меншає

Європейський Союз імпортував рекордну кількість скрапленого природного газу (СПГ) з Росії. Заклики зменшити залежність від таких постачань не спрацювали.

Поставки російського СПГ в Європу

У 2024 році обсяг російського СПГ, що надходить до Європи, перевищив поставки газу через українську територію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загалом Росія експортувала близько 30 мільярдів кубометрів газу, більш ніж половина з якого раніше транспортували через Україну.

Ця ситуація, за даними Bloomberg, демонструє труднощі ЄС у спробах скоротити залежність від російських енергоресурсів.

Як змінилась ціна на газ у Європі

На початку року ціна на газ у Європі досягла найвищого рівня з жовтня 2023 року, перевищивши 540 доларів за 1 000 кубометрів. Крім того, європейські газові сховища швидко порожніють через припинення транзиту російського газу та сталий мороз, який збільшує попит на опалення.

Цікаво! На початок січня рівень запасів газу в сховищах країн ЄС становив близько 70%, що значно нижче, ніж 86% за цей же період минулого року. Аналітики наголошують, що така ситуація посилює ризики для енергетичної безпеки Європи.