Болгарія ввела податок на транзит російського газу в ЄС: які це матиме наслідки

Софія запровадила податок на газ країни-агресора. Хоча Болгарія не імпортує його для власних потреб, однак, він проходить транзитом через її територію.

Відповідний законопроєкт опублікували у п'ятницю. Він негайно набув чинності. Як зазначає видання, трейдери вже замислилися, чи може цей крок спровокувати суперечки з Москвою та вантажовідправниками палива на тлі вже нестабільного ринку.

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Болгарія ввела податок на російський газ

Відповідно до закону, держава ввела плату у розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження. До речі, приблизно 20% ціни європейського еталонного газу, який торгується в регіональному центрі Амстердама.

І хоча Болгарія не імпортує російський газ для власних потреб, це важливий маршрут для значно зменшених потоків трубопроводів, які окупанти спрямовують до Європи після масштабних скорочень у 2022 році.

До слова, майже половина ворожого газу з трубопроводів надходить до Болгарії з Туреччини через з'єднання "Турецький потік" для подальших відправлень до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

Цей крок додає нової невизначеності на і без того розбурханий ринок. Адже останніми днями у Європі підвищилися ціни на газ через зростання загроз для газових потоків по всьому світу.

Новий податок – продовження санкційної політики проти агресора

Новий збір передбачає винятки для стисненого палива, що транспортується в спеціальних контейнерах, буде застосовувати до операторів мереж і кінцевих імпортерів.

Цей закон спрямований на виконання санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Законодавці зазначили, що його цілями є "справедливе оподаткування прибутків, отриманих на території держави, і збільшення надходжень до бюджету".

Зверніть увагу! У 2022 році Болгарія відмовилася платити за паливо в російських рублях і перейшла на альтернативних постачальників, зокрема, Туреччину. Тож ворожий "Газпром" припинив постачання.

Цікаво, що у вересні законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, привівши країну в один ряд з іншими членами Євросоюзу.