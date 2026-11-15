Зимовий бонус до пенсії: кому нарахують 1300 гривень

Українське законодавство передбачає спеціальні щомісячні бонуси для окремих категорій громадян, які вийшли на заслужений відпочинок. Проте для зарахування цих коштів на банківську картку доведеться відповідати низці жорстких критеріїв.

Кому держава гарантує фінансовий бонус

Йдеться про надбавку в розмірі 50% від прожиткового мінімуму, яка призначена для рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Як пояснюють фахівці, претендувати на ці гроші можуть непрацюючі пенсіонери, які отримують виплати за вислугу років, а також громадяни з І-ІІІ групами інвалідності, про що пише Пенсійний фонд.

Важливо! Виняток з цього правила становлять лише ті особи, які проходили строкову службу.

Як розраховується сума та які існують обмеження

Розмір цієї фінансової підтримки чітко прив'язаний до прожиткового мінімуму станом на 1 січня поточного календарного року. Оскільки у 2026 році цей базовий показник зріс до 2595 гривень, сума щомісячної доплати для військових автоматично збільшилася до 1297 гривень.

Головна вимога для успішного нарахування коштів полягає в тому, що непрацездатний член родини не повинен мати власних джерел доходу від держави. Тобто йому не може нараховуватися звичайна пенсія, соціальна допомога для осіб з інвалідністю чи виплати для одиноких матерів.

У разі наявності у громадянина одночасного права на різні види соцдопомоги і на надбавку за непрацездатних рідних, дозволяється оформити лише одну з них на власний розсуд,

– пояснюють у відомстві.

Що потрібно зробити для оформлення виплат

Щоб гроші почали стабільно надходити на рахунок, необхідно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із відповідною заявою. Із собою обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують родинні зв'язки, та довідку про спільне проживання.

Які ще бонуси доступні українським пенсіонерам восени

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці також можуть розраховувати на автоматичні вікові надбавки, якщо їхня базова пенсія не перевищує 10 340 гривень. Зокрема, громадянам від 70 до 74 років щомісяця доплачують до 300 гривень, від 75 до 79 років – до 456 гривень, а після 80 років ця сума зростає до 570 гривень.

Крім того, багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, мають законне право на доплату від 908 гривень.